Арахнолог из Алтайского края нашел на Суматре “Ужасноглазого паука”

Арахнолог и преподаватель АлтГУ Александр Фомичев совершил две экспедиции на Суматру и открыл несколько новых видов пауков

Старший преподаватель кафедры зоологии и физиологии АлтГУ и арахнолог Александр Фомичев совершил две экспедиции на Суматру, в результате чего открыл несколько новых видов пауков, сообщил “Толк” со ссылкой на пресс-службу вуза.

Фомичев описал новый вид “Ужасноглазого паука” (семейство Deinopidae). До этого указанное семейство на Суматре не находили. Пауки этого семейства имеют самые большие простые (не фасеточные) глаза среди всех членистоногих, с помощью которых способны видеть своих жертв в полной темноте ночных джунглей.

“Условия, в которых проходила экспедиция, были непростые. При 100% влажности жара доходила до +40 градусов по Цельсию. Экваториальные леса Суматры труднопроходимы, во многих местах дорогу через джунгли приходилось прорубать ножами. Донимали и различные инфекции, а также кровососы, например сухопутные пиявки. Зато результаты экспедиции превзошли все ожидания. Были собраны богатейшие материалы по паукам, включающие множество неизвестных науке видов и родов”, – поделился ученый.

Он отметил, что материалы, собранные на острове, обработаны и опубликованы пока не более чем на 5%.

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