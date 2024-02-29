Арбитражный суд возобновил дело баптистов против мэрии Бийска

Причиной спора стало здание церкви

Арбитражный суд Алтайского края возобновил производство по делу, в котором истцом выступает местная региональная организация церкви Евангельских христиан-баптистов, а ответчиком – администрация Бийска.

Так, спор идет из-за прав собственности на небольшое здание церкви, площадью 94,7 квадратов, расположенное в Заречье по пер. Достоевского. Спор этот длится уже несколько лет.

Осенью 2023 года суд назначил экспертизу. Специалисты должны были ответить на ряд технических вопросов, в том числе, соблюдены ли минимальные отступы до границ смежных земельных участков, соответствует ли здание требованиям противопожарных норм, и есть угроза жизни и здоровья гражданам, находящимся в самой церкви. В феврале эксперты дали ответ. Стороны попросили время на ознакомление с материалами.

Теперь суд счел необходимым возобновить производство по делу в связи с устранением обстоятельств, которые явились основанием для его приостановления. Следующее заседание намечено на 1 марта.

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Взято отсюда