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Арестовали россиянина, сбросившего ребенка с балкона

редактор01 mins

Малолетняя выжила

Фото: sledcom.ru

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края суд заключил под стражу мужчину, который сбросил малолетнюю девочку с балкона, сообщили в региональном Следкоме.

Напомним, жительница города наняла для ребенка няню, которая оказывала услуги по месту проживания. Вечером 20 июля няня пошла с малышкой в гости к соседу, где стала с ним пить. В один момент девочка заплакала и пьяный мужчина скинул ее с балкона. Ребенок при этом выжил и сейчас находится в больнице.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

“Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу”, – рассказали в ведомстве.

Также правоохранители продолжают проверку, по результатам которой дадут оценки действиям и самой няни, и матери потерпевшей, и органам системы профилактики.

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