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Архимандрит Иларион принял участие в подведение итогов Октябрьского района Барнаула за 2023 год

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Архимандрит Иларион принял участие в подведение итогов Октябрьского района Барнаула за 2023 год

21 февраля в зале Русского камерного оркестра глава администрации района Юрий Асеев отчитался перед общественностью, руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций об итогах работы администрации Октябрьского района за 2023 год и задачах на 2024 год.

На протяжении всей своей истории Октябрьский район был и остается промышленным центром Барнаула. Треть промышленного потенциала города сосредоточена именно здесь. Глава районной администрации подробно рассказал об успехах промышленных предприятий района, отметил, что крупными и средними предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму более 70 млрд. рублей, что составляет 110% к 2022 году.

Особое место в докладе было уделено сохранению семейных ценностей, развитию учреждений образования, здравоохранения и культуры, расположенных на территории района, а также популяризации спорта и реализации общественных инициатив.

В обсуждении доклада приняли участие: начальник Департамента администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Игорь Федоров, заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун, директор школы №53 Юлия Галкина, ректор Алтайского государственного технического университета им. И.И.Ползунова Андрей Марков, председатель Совета ТОС Западного микрорайона Людмила Гостевская.

От лица Барнаульской епархии  в заседание принял участие  архимандрит Иларион (Морозов) — секретарь Барнаульской епархии, настоятель

Крестовоздвиженской церкви города Барнаула.

Юлия Геннадьевна и Андрей Михайлович отметили важность взаимодействия между школами, профессиональными учебными заведениями и промышленными предприятиями района, а также важность профориентационной работы.

В рамках церемонии награждения краевые и районные награды были вручены труженикам и жителям района, добившимся высоких достижений в социально-экономической, профессиональной, творческой и общественной деятельности.

Источник: https://barnaul.org

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Взято отсюда.

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