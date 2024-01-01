Архипастырь совершил молебен на Новолетие в Иверском храме Барнаульской духовной семинарии.

«Всещедрый Господи! Благослови венец наступающего лета Твоею благостию. Подаждь свыше благая Твоя всем людем Твоим…» (Молитва чина молебного пения на Новолетие)

31 декабря 2023 года, Глава Алтайской митрополии Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Барнаульский и Алтайский, совершил молебен на Новолетие в Иверском храме Барнаульской духовной семинарии.

В совершении молебна Владыке-Ректору сослужили проректор по воспитательной работе иерей Анатолий Бочкар, иерей Александр Гуляев, иерей Иоанн Ефимец, иеромонах Модест (Илюшин), иеромонах Мартин (Шапоренко) и диакон Антоний Сафонов.

Богослужебные песнопения исполнил мужской хор духовной школы под управлением регента иерея Дмитрия Котова

Были прочитаны зачала Апостола и Евангелия по чину Новогоднего молебна, а на сугубой ектении возглашены особые прошения:

О еже благословити венец наступаемаго лета благостию Своею, и утолити в нас вся вражды, нестроения и междоусобныя брани; подати же мир, твердую и нелицемерную любовь, благочинное же строение и добродетельное житие, молим Ти ся, Всеблагий Господи, услыши и помилуй. О еже не помянути безчисленная беззакония и лукавая наша деяния, в мимошедшем лете бывшая, и не воздати нам по делом нашим; но в милости и щедротах помянути нас, молим Ти ся, Милосердый Господи, услыши и помилуй. О еже подати дожди благовременны, ранны же и поздны, росу плодоносну, ветры мерны и благорастворенны, и теплоту солнечную возсияти, молим Ти ся, Всещедрый Господи, услыии и помилуй. О еже помянуты Церковь Святую Свою, и укрепити, утвердити же, разрешити, и умирити ю, и невредиму адовыми враты, и всеми наветы видимых и невидимых врагов непребориму во веки соблюсти, молим Ти ся, Вседержавный Владыко, услыши и помилуй. О еже избавитися нам в сие грядущее лето, и во вся дни живота нашего от глада, губительства, труса (землетрясения), потопа, града, огня, меча, нашествия иноплеменных, и междоусобныя рати, и всякия смертоносныя раны, скорби же и нужды, молим Ти ся, Милосерде Господи, услыши и помилуй».

Затем митрополит Сергий вознес молитву ко Господу — в ней возсылалось благодарение Богу за прошедший год и испрашивалось благословение на год грядущий:

«Владыко Господи Боже наш, Источниче жизни и безсмертия, всея твари видимыя и невидимыя Содетелю, времена и лета во Своей власти положивый, и управляяй всяческая премудрым и всеблагим Твоим Промыслом. Благодарим о щедротах Твоих, яже удивил еси нас в мимошедшее время живота нашего, молим Тя, всещедрый Господи! Благослови венец наступающего лета Твоею благостию. Подаждь свыше благая Твоя всем людем Твоим, здравие же, спасение и во всем благое поспешение. Церковь Твою Святую, град сей и вся грады и страны от всякаго злаго обстояния избави, мир и безмятежие тем даруй. Тебе, Безначальному Отцу, со Единородным Твоим Сыном, Всесвятым и Животворящим Твоим Духом, во Едином Существе славимому Богу, всегда благодарение приносити, и Пресвятое Имя Твое воспевати да сподобиши. Слава Тебе, Богу, Благодателю нашему во веки веков!».

В завершение богослужения было произнесено многолетие Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Главе Алтайской митрополии и Правящему Архиерею Барнаульской кафедры Высокопреосвященнейшему митрополиту Сергию, духовенству, всем учащим и учащимся богохранимой стране Российской, властям и воинству, придержащим властям и жителям богоспасаемого града нашего и всем православным христианам.

Далее Архипастырь обратился к духовенству, преподавателям, студентам и прихожанам с архипастырским словом. «Как верные чада Церкви Христовой, исполняя веление Господа: «Непрестанно молитесь» (1 Фес 5:17), мы собрались сегодня, чтобы воздать хвалу Богу и Отцу нашему. Господь всегда благословляет нас на добрые дела; Господь дает нам силы для преодоления трудностей. Владыка поздравил всех с наступающим Новолетием и призвал вознести молитву о том, чтобы милосердный Господь ознаменовал грядущее лето дарованием миру Своей милости и благословения.

Информационный отдел Барнаульской епархии 17

Взято отсюда.

алтай 2023 новости , новости алтая и барнаула ,