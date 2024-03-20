Архипастырь совершил первую Литургию Преждеосвященных Даров в Покровском соборе

20 марта 2024 г. в среду первой седмицы Великого поста, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий возглавил служение первой в наступившей Четыредесятнице Литургии Преждеосвященных Даров в Покровском кафедральном соборе г. Барнаула.

Правящему Архиерею сослужили ключарь Покровского собора протоиерей Максим Спиненко, иерей Богдан Кириллов, иерей Евгений Новиков, иерей Александр Микушин, иеромонах Платон (Стахнев), протодиакон Владимир Черных, диакон Олег Берендеев, диакон Василий Петров.

Перед Литургией были совершены уставные великопостные богослужения: утреня, часы и изобразительны.

Литургией Преждеосвященных Даров называется богослужение, во время которого верующим предлагаются для причащения Святые Дары, освященные прежде — на предыдущей полной литургии по чину святителя Василия Великого или святителя Иоанна Златоуста и сохраняемые в особом ковчежце на престоле. В некоторых старинных рукописных служебниках она называется «Литургией Великой Четыредесятницы».

Чин Литургии Преждеосвященных Даров был составлен и введен в церковную практику святителем Григорием Двоесловом, папой Римским († 604), на основе сходной восточной литургии.

Литургия Преждеосвященных Даров не содержит проскомидии, она совершается в соединении с вечерней. В чин входят две части: литургия оглашенных и литургия верных.

Литургия оглашенных состоит из благословения, предначинательного псалма, чтения священником светильничных молитв, великой ектении, кафизмы, стихир на «Господи воззвах», входа с кадилом или с Евангелием, пения «Свете тихий», чтения паримий, молитвы преподобного Ефрема Сирина, двух ектений: сугубой и об оглашенных.

Литургия верных начинается с Великого входа с Преждеосвященными Дарами во время пения «Ныне силы Небесныя…», затем следуют просительная ектения, пение молитвы «Отче наш», причащение священнослужителей, причащение мирян, заамвонная молитва и отпуст.

Повсеместное совершение Преждеосвященной Литургии в дни Святой Четыредесятницы утверждено 52-м правилом VI Вселенского Собора, чтобы не лишать верующих таинственного общения с Господом и, вместе с тем, не нарушать поста и покаяния совершением торжественной полной Литургии.

Литургия Преждеосвященных Даров служится только в период Великого поста: с 1-й по 6-й седмицы — по средам и пятницам, на 5-й седмице — в четверг, а также в первые три дня Страстной седмицы. По случаю храмовых праздников или праздников в честь особенно чтимых святых угодников Божиих, – например, в дни празднования обретения главы святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна или в день памяти 40 мучеников Севастийских, — она может быть совершена и в другие дни Великого поста (кроме субботы и воскресенья).

Информационный отдел Барнаульской епархии

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Взято отсюда.

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