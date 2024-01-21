реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Архипастырь совершил вечернее богослужение с чтением акафиста преподобному Антонию Печерскому

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Архипастырь совершил вечернее богослужение с чтением акафиста преподобному Антонию Печерскому

Радуйся, Антоние, монашескаго в России жития первоначальниче.

21 января 2024 г. митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил вечернее богослужение с чтением акафиста в храме в честь преподобного Антония Киево-Печерского.

Его Высокопреосвященству сослужили: иеромонах Павел (Журавлев), настоятель храма иерей Василий Диденко, иерей Тимофей Самодинов, иерей Игорь Прахт, иерей Вадим Гамов, иерей Василий Новиков, диакон Олег и диакон Владислав Лазарев.

После чтения Евангелия  митрополит Сергий помазал молящихся освященным елеем.

Информационный отдел Барнаульской епархии

10

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , лента новостей республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Алтайские спортсмены завоевали 24 медали на зимних играх «Большой Алтай»

22.01.2024

 Новости Барнаул

Останутся ли без воды владельцы участков в барнаульском СНТ «Декоратор»?

22.01.2024

 Новости Барнаул

Алтайская таможня за прошлый год возбудила 22 уголовных дела по факту контрабанды лесоматериалов

22.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае растет количество жителей, обманутых мошенниками

22.01.2024

 Новости Барнаул

Бийчанин получил 5 лет колонии за нападение с электрошокером на продавца магазина

22.01.2024

 Новости Барнаул

В соцсетях появились подробности бийского ДТП на Коммунальном мосту

22.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае прогнозируют еще один день в дымке и -6 градусов

22.01.2024

 Новости Барнаул

Стало известно, кто летел в рухнувшем в Афганистане самолете

22.01.2024

 Новости Барнаул

Минус 1,5 млн. Алтайская пенсионерка дважды повелась на уловки мошенников

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске