Архипастырь совершил вечернее богослужение с чтением акафиста преподобному Антонию Печерскому

Радуйся, Антоние, монашескаго в России жития первоначальниче.
21 января 2024 г. митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил вечернее богослужение с чтением акафиста в храме в честь преподобного Антония Киево-Печерского.
Его Высокопреосвященству сослужили: иеромонах Павел (Журавлев), настоятель храма иерей Василий Диденко, иерей Тимофей Самодинов, иерей Игорь Прахт, иерей Вадим Гамов, иерей Василий Новиков, диакон Олег и диакон Владислав Лазарев.
После чтения Евангелия митрополит Сергий помазал молящихся освященным елеем.
Информационный отдел Барнаульской епархии
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Взято отсюда.
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