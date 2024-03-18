Архипастырь совершил Великое повечерие со чтением канона преподобного Андрея Критского

«Помощник и Покровитель бысть мне во спасение, Сей мой Бог, и прославлю Его…» (Ирмос 1-й песни Великого канона)

Вечером в понедельник первой седмицы Великого поста митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, совершил Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского Никольском храме г. Барнаула.

Его Высокопреосвященству сослужили ключарь и духовенство Никольского храма.

Великий канон читается за великопостным богослужением в храмах вот уже почти 1200 лет, и поныне и воспринимается верующими с той же душевной теплотой и умилением, как и тогда, когда был написан преподобным песнотворцем. В нем мы созерцаем события, описанные Священным Писанием Ветхого и Нового Завета, представленные в свете духовного назидания. В тропарях канона персонажи Священной Истории то представляют нам высокие образцы святой жизни, то, примерами своего глубокого падения, побуждают нас к строгому трезвению. Ум человека, слушающего сей канон, видит в нем высокие духовные истины, осуществленные в жизни ветхозаветных патриархов, судей, царей и пророков, поучается в евангельских событиях и притчах. Сердце, жаждущее спасения, то поражается глубокой скорбью о грехах, то утешается стойким упованием на Бога, всегда готового принять кающегося грешника.

Информационный отдел Барнаульской епархии

Фото: София Рейм

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Взято отсюда.

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