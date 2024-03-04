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Архипов день: приметы, что можно и нельзя делать 4 марта

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Архипов день: приметы, что можно и нельзя делать 4 марта

Православные верующие 4 марта отмечают Архипов день

Каждый год 4 марта православная церковь чтит память апостолов от 70-ти Архиппа и Филимона. В народном календаре это торжество носит название Архипов день.

Что можно и нельзя делать 4 марта

Верующим в этот день рекомендуется посетить службу в церкви. Допускается устроить небольшое семейное застолье, но без излишнего шума.В старину люди верили, что 4 марта нельзя отказывать нуждающимся в помощи, иначе можно лишиться собственной удачи. 

Плохой приметой считалось поднимать голыми руками упавшие на пол иглы: люди верили, что человек, который прикоснется к игле, в скором времени получит болезненный «укол» от кого-то из своего окружения. Также запрещалось хвастать своими достижениями и богатством, чтобы не потерять все блага. Кроме того, в Архипов день старались не лениться, так как полезные дела и добрые поступки привлекали в жизнь человека богатство и удачу. При этом в праздник избегали ссор, конфликтов и ругани, так как они якобы отталкивали всё хорошее.

Приметы погоды на 4 марта 

Тепло в этот день предвещало переменчивую погоду в начале весны. Летящие по небу чайки судили скорый ледоход, а стаи грачей и галок, сидящих на дороге — близкое ненастье. Высокие сугробы означали, что зима еще задержится, а красный месяц говорил о дождливом начале весны.

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Взято отсюда

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