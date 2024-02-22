Согласно предварительному проекту, в зеленой зоне не будет шумных аттракционов. В основе концепции тихий, ламповый, семейный парк

Территория за торговым центром “Европа” в ближайшие годы может превратиться в благоустроенный парк. Это произойдёт, если проект будущего парка 300-летия Барнаула победит в конкурсе на благоустройство. То есть, если этого захотят сами жители города.

В настоящее время инициативная группа создаёт эскизы территории. Недавно парк вошёл в список на голосование на благоустройство в 2025 году.

“Мы хотим концепцию, которая родилась не одномоментно, скажем, по чьей-то прихоти, а это концепция, которая построена на многих социальных опросах. Это и общественное мнение, и профессиональное мнение. Концепция – она именно из этого складывается. Плюс ещё мы хотим, чтобы всё-таки у парка была идея, чтобы это был не просто прогулочный парк с дорожками, а чтобы у него была какая-то глобальная идея”, – говорит архитектор Андрей Атаджанов.

Над эскизами начали работать в январе. Времени осталось не так уж и много: до середины марта. Кстати, над проектом помимо архитектора Андрея Атаджанова трудятся и студенты института культуры.

“Важно собрать аналоги, посмотреть примеры разработки парков в нашей стране, за рубежом, в принципе какие архитектурные решения”, – говорит студентка Алтайского государственного института культуры Полина Комарова.

Молодые люди занимаются проектом на своём энтузиазме, то есть, бесплатно. Поэтому, группа активистов, которых изначально волновала судьба пустыря за Европой, решила открыть сбор средств, чтобы хоть как-то отблагодарить архитекторов.

“Средства собираются на символическую оплату труда, потому что времени занимает это очень много. Как можно помочь? Где идёт сбор средств? На платформе “Планета”, – говорит участник инициативной группы будущего парка 300-летия Барнаула Егор Дворников.

“Народное” интернет-голосование за благоустройство территории пройдёт весной этого года. В своё время победа в этом конкурсе помогла “Изумрудному” и “Юбилейному”. У будущего парка за Европой тоже хорошие шансы на победу: самый густонаселённый район города ждёт парк уже не одно десятилетие.

Взято отсюда