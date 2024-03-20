Архитектурные цитаты. Утерянное наследие Барнаула хотят возродить в новом парке

Речной вокзал, фрагменты фасада Дворца зрелищ и спорта, лестница ВДНХ: территория за ТРЦ “Европа” может стать зеленым плацдармом для возрождения зданий и сооружений, которые ранее были в Барнауле

Территория на улице Шумакова, 9 в Барнауле лидирует в онлайн-голосовании за общественные пространства для благоустройства. Тем временем архитекторы почти закончили работу над эскизами парка, который предлагается создать на этом месте. По задумке авторов, в будущем парке могут возродиться знаковые архитектурные объекты в миниатюре. Причем те, что город по той или иной причине потерял. Как это выглядит и каким образом вяжется с парковой культурой, “Толку” рассказал и показал барнаульский архитектор Андрей Атаджанов.

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Архитектор пояснил, что его коллектив работает над альбомом предварительных эскизных решений . Инициаторами разработки проекта стали активисты, объединившиеся вокруг идеи создания парка на улице Шумакова, 9 (за ТРЦ “Европа“). Жители Барнаула и бизнес проголосовали за идею рублем.

Напомним, деньги на создание большого альбома, собирали, как говорится, всем миром – через краудфандинговую платформу . Коллектив архитекторов взялся за дело за весьма символическую плату в 50 тыс. рублей. В итоге удалось собрать даже больше, что может говорить о заинтересованности горожан не только в появлении зеленой зоны, но и желании увидеть здесь не типовой парк, а действительно уникальное общественное пространство. Об этом “Толку” рассказал руководитель инициативной группы парка 300-летия Барнаула Алексей Корчагин.

В настоящее время разработчики определились с основными идеями. Было непросто, честно признался глава коллектива барнаульских архитекторов Андрей Атаджанов. Перед авторами стояла многогранная задача – учесть все пожелания барнаульцев (они их высказали в ходе большого опроса в прошлом году. – Прим. ред. ), сделать территорию функциональной и создать концепцию, вокруг которой и может сформироваться зеленая зона.

Архитектор Андрей Атаджанов, Комарова Полина, Иташев Сагден Фото: Предоставлено Андреем Атаджановым

“Поиски идей мы вели вручную, после чего уже перешли к моделированию. Сейчас мы находимся на этапе детализации. Мы создавали проект для горожан, поэтому его идеи и наполнение должны быть понятны в первую очередь людям. Просто эскизами мы не отделаемся. К рендерам и схемам будет прилагаться текстовое пояснение. В итоге мы подготовим перспективный вид всего парка, в котором будут отражены все объекты: ключевые места, инфраструктура и т.д.“, – рассказал архитектор.

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Пока у архитекторов готовы лишь предварительные эскизы для претендента на благоустройство в 2025 году. Работа над полноценным альбомом проектных решений еще в самом разгаре

В качестве отправной точки взяли историю краевой столицы. И это логично, отметил Атаджанов. Предполагается, что парк станет подарком Барнаулу на 300-летний юбилей, поэтому большая зеленая зона должна стать некой вехой в этой истории и отражать ее знаковые атрибуты (артефакты и мемориальные объекты), оставшиеся в сердцах и памяти горожан.

Так появились: маленькое кафе с характерными чертами Речного вокзала, сцена в виде портика канувшего в Лету кинотеатра “Первомайского”, визит-центр в виде части фасадов прежнего Дворца зрелищ и спорта, лестница Виктора Казаринова, павильоны советского парка ВДНХ, пруд того же парка и т.д. Но это только предложения, которые могли бы наполнить парк минимальным числом важных для комфорта посетителей объектов.

“Концепция не случайно сформировалась вокруг советских зданий и сооружений. С одной стороны они дороги людям, как память, с другой – контекстно больше подходят к парковой архитектуре и прекрасно адаптируются к несколько гротескному стилю. Он не предполагает точного воспроизведения, а выглядит, как архитектурная цитата. У нас все-таки парк, а не городской микрорайон, и нет цели плотно застраивать парк“, – заметил собеседник.

Все объекты парковой инфраструктуры продуманы так, чтобы они “не повторяли в точности то или иное здание, а были достаточно узнаваемы и пропорционально соответствовали своим прототипам”, пояснил спикер. Эффект достигается за счет сохранения основных черт архитектуры, форм и пропорций. А главное, они “заточены” под важные парковые функции – для обустройства визит-центра, кафе, сцены и т.д.

Предварительный эскиз будущего парка “300-летия Барнаула” Фото: Представлено Андреем Атаджановым

“Исторические объекты-памятники истории и архитектуры традиционного стиля (русского, псевдорусского и т.д.) могут стилистически “поглотить” парк и его идентичность. Если бы мы, условно, поставили здесь копию исторически значимой гостиницы “Империал”, то нам пришлось бы подстраивать под нее всю стилистику парка. Реконструкция таких памятников истории в гротескном стиле, как это задумано сейчас, не совсем уместна. Историческая ценность таких новоделов просто сведется к нулю”, – объяснил архитектор.

По словам Андрея Атаджанова, для парковых объектов, если ими решат наполнить территорию, будут применены совершенно иные материалы, остекление и т.д. И в этом будет изюминка парка, уверен эксперт, как площадки народной памяти с элементами условности и современного прочтения. Но не это было главной целью.

“Объекты объектами, но основная работа велась над закладкой потенциала для этой территории. Например, мы заложили подходящий участок, где можно разместить площадку под воздушный шар. Или, к примеру, – стела в честь 300-летия Барнаула. Мы не стали вносить ее в предварительный эскиз, но оставили место под нее. В то же время есть потенциал для размещения каких-то других важных для парковой инфраструктуры объектов. Глобальное общественное пространство, каким и мыслится эта зеленая зона, не может обойтись без них“, – рассказал архитектор.

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Это будет пятый, завершающий этап реконструкции парка. Из городского и краевого бюджетов на работы выделили около 30 млн рублей

Центральное место занимает смотровая площадка. Вместо стелы, которую изначально планировали разместить именно здесь, разработчики разместили качели, которые больше подходят для панорамного вида, открывающегося с этой локации.

Площадка одновременно будет служить навесом для амфитеатра, уточнил архитектор. В нем можно совместить несколько функций: использовать в качестве места для отдыха, занятий спортом (настольным теннисом), настольными играми и т.д. За счет навеса и глубокой посадки в рельеф здесь будет удобно в любую погоду проводить мероприятия – “площадка все выдержит – и ветер, и дождь”, подчеркнул собеседник.

“За счет рельефа место получилось тихим. К тому же, это северная сторона участка, закрытая от ветра. Летом здесь будет очень хорошо и прохладно. Здесь можно поиграть в настольный теннис, спокойные игры или просто отдохнуть или поработать за ноутбуком. Мы смотрим на все функции объектов с точки зрения комфорта для посетителей – насколько каждому из них будет удобно там находиться“, – заметил он. – “Кроме того, отдельно можно сказать о наличии санузлов в парке – они предусматриваются в визит-центре и павильоне с кафе“.

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Что касается озеленения, то авторы уделили ему особое внимание, ведь это в первую очередь природная территория, подчеркнул Атаджанов. Планируется, что зелень не только украсит участок и добавит больше тени его локациям. Деревья и кустарники помогут укрепить сложный рельеф оврага.

“Мы предусмотрели еще и тематические аллеи. Например, яблоневая весной будет густо цвести, что точно оценят посетители. Сезонное озеленение – это, в целом, красиво, удобно и не требует больших трудов. Нет ничего сложного, в том, чтобы высадить приспособленные к нашему климату аборигенные виды. Нужно просто заложить их заранее, чтобы они гармонично вписались в парковое пространство“, – пояснил спикер.

По словам архитектора, насаждения предусмотрены и для участков с мощением. Без него, например, будет сложно обустроить площадку для массовых мероприятий – их очень не хватает барнаульским паркам. Благодаря отдельно стоящим деревьям даже они будут зелеными.

Важно, что даже на предварительном этапе проектирования разработчики закладывают только те виды растений, которые хорошо приживутся и не потребуют дополнительного ухода. Ими предлагают “укрыть” склоны, периметр территории и берега пруда. Для подбора авторы использовали уже имеющиеся знания по формированию зеленого каркаса города и консультировались со специалистами-биологами.

Все это опутает разветвленная сеть удобных дорожек. На них будут вести пять-шесть входов. Эта часть парковой инфраструктуры разрабатывалась с опорой на аналитические данные по плотности застройки, популярным у горожан пешеходным путям, интенсивности трафика и т.д. Сеть будет состоять из главных и второстепенных дорожек, которые проведут гостей будущего парка по всей территории общественного пространства, обеспечив доступ ко всем локациям.

Более подробно о концепции и наполнения территории Андрей Атаджанов обещал рассказать на презентации альбома проектных решений. Ее планируют организовать в ближайшее время.

Взято отсюда.

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