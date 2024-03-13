Армения на пороге грандиозного взрыва. Пашиняна могут снести в ближайшие дни

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13 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Отказ от сотрудничества с Россией, и взятие курса на Запад, могут привести Пашиняна к весьма плачевному итогу. Причем “шухер” может начаться уже в самые ближайшие дни. Как пишет Дзен-канал Vera Star.

Начать стоит с того, что недавно Пашинян провел в парламенте закрытую четырехчасовую закрытую встречу с депутатами. Встреча состоялась в широком формате, в которой приняли участие, в том числе глава МИД Арарат Мирзоян, два вице-премьера и прочие представители правительства. Стоит отметить, что на предыдущей встрече, состоявшейся в подобном формате, Никол Пашинян объявил депутатам о своем намерении подать заявку на членство в ЕС, и дал поручение депутатам осмыслить сказанное и принять решение.

Депутаты подумали и неожиданно для армянского премьера оказалось, что не все хотят попасть в “европейский демократический рай”. Как пишет армянская пресса, подавляющее большинство тех, кто пришел на ту встречу выразили серьезную озабоченность попыткой сменить внешнеполитические ориентиры Армении, и тем, какие это в себе несет угрозы.

Парламентарии в числе прочего заявили, что секретарь республиканского Совбеза Армен Григорян, также прогнозирует риски. А некоторые депутаты и вовсе не стали сдерживать себя, и в лоб спросили – для чего Пашинян делает этот шаг. Что это, попытка навредить России или это делается во благо Армении? И если последнее утверждение верно, то какую пользу принесет стране вступление в ЕС? То есть по сути, прямо сейчас мы можем наблюдать как внутри правящей партии и в руководстве Армении начинают зреть панические настроения. А ведь при таких настроениях и до внутриполитического “шухера” недалеко.

Нынешнее руководство Армении вынуждает армян выйти на улицы, констатируя при этом что 80% населения республики живут практически в нищете. И в нынешней ситуации никто не удивится, если среди активных участников реально массовых акций протеста станут, в том числе и вчерашние соратники, союзники и даже действующие представители правящей партии. И при таком раскладе ни на какого Макрона премьеру Пашиняну надеяться не приходится. Уберечь действующего армянского лидера от “поднятия на вилы” могла бы конечно Россия, но очевидно не в этот раз.

Фото: rusdialog.ru

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Автор: vizitka01

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