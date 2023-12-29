Армения нужна НАТО для усмирения Эрдогана

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29 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Председатель неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер призвал Ереван присоединиться к альянсу.

«Я призываю Армению вступить в НАТО», – написал он в своем аккаунте. Публикация обращена к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Кроме того, Фелингер отметил в сообщении аккаунт президента Соединенных Штатов Джо Байдена и добавил фразу «защитите Армению».

Общаясь с руководителем Института региональных проблем, доцентом Финансового университета при правительстве России Дмитрием Журавлевым, «Свободная Пресса» поинтересовалась, почему же в Североатлантическом альянсе, как говорится, положили глаз на Армению.

– Турция, конечно, член НАТО, но строптивый. Турецкая армия вторая по размеру среди армий альянса, но Эрдоган считает себя независимым лидером – у нас оружие покупает, и вообще – хулиганит. В этих условиях влияние НАТО на Южном Кавказе, мягко говоря, слабовато. Поэтому Армения, как член НАТО, это полезно.

Точнее даже, Армения будет нужна альянсу не как член, а как точка у НАТО, куда можно войска перебросить, или от имени Армении что-то потребовать. То есть, как Прибалтика – никто же не ждет, что эстонская армия существенно повлияет на баланс военных сил в Европе. Но в качестве члена НАТО Эстония означает, что все берега Балтики, кроме российских, являются натовскими.

Кроме того, поход НАТО на Южный Кавказ является также необходимым для обсуждаемого южного коридора для товаров из Индии в Европу. Без Южного Кавказа здесь не обойтись, поэтому нужна некая страна, чтобы она могла стать оператором процесса.

Фото: rusdialog.ru

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Автор: vizitka01

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