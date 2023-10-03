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Армения продолжает наносить удары ножом в спину России

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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30 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Армении обсуждается вопрос запрета и отключения российских телеканалов. Об этом заявила депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян. Пишет URA.RU.

«Эти вопросы обсуждаются, соответствующие ведомства выступят с заявлением о принятом решении. Этот вопрос даже поднимался на пленарных заседания Национального собрания», — заявила Лусине Бадалян, комментируя отключение российских телеканалов. Ее слова передает издание factor.am. На данный момент жители Армении могут смотреть «Первый канал», «РТР Планета», «Россия. Культура» и межгосударственный телеканал «Мир».

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