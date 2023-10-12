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Армия России наступает у Донецка, стремясь взять в котёл Авдеевку

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Двое суток идёт наступление у столицы ДНР. Пишет Русская Весна.

► «Бердычи под Авдеевкой, сложные бои. Русские проводят операцию по окружению города», — признают нацистские ресурсы.

► Наша штурмовая бронегруппа прорвалась юго-восточнее посёлка Северное.

► Западнее села́ Красногоровка ВС РФ продолжают атаки на передовые позиции ВСУ у железной дороги и в направлении посёлка Степовое, сообщают украинские военные аналитики.

► Севернее Авдеевки продолжаются ожесточённые бои у террикона и западнее села́ Весёлое, есть продвижение.

► Южнее Авдеевки продолжаются позиционные бои.

► Также наши атакуют севернее Водяного.

► По позициям врага у Авдеевки второй день наносятся массированные удары нашей авиацией, артиллерией и ТОС «Солнцепёк».

На Донецком направлении в ходе атак подразделения группировки войск «Юг» продвинулись на переднем крае в районе н. п. Авдеевка, сообщается в последней сводке Минобороны.

Генштаб ВСУ сообщает о 10 атаках ВС РФ в районе Авдеевки и еще 8 атаках в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного. По позициям ВСУ нанесены более 10 авиаударов у Авдеевки. Под огнём позиции ВСУ в Керамике, Степном, Авдеевке, Опросном, Северном, Первомайском и Невельском.

Фото: Русская Весна

ИСТОЧНИК

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