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Артем и Ева стали одними из самых популярных имен в Алтайском крае

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Артем и Ева стали одними из самых популярных имен в Алтайском крае

За год мальчиков на Алтае родилось больше, чем девочек

«БР» попросил в управлении юстиций Алтайского края рассказать, какие имена стали самыми популярными среди детей, рожденных в минувшем 2023 году.

Оказалось, лидерами среди мужских имен стали Артем, Михаил и Александр, а среди женских – Ева, София и Варвара.

При этом, как пояснили «БР» в управлении, сегодня крайне сложно сделать выборку по районам, то есть, например, узнать конкретно, какие имена чаще всего выбирали для своих детей бийчане. Дело в том, что сегодня многих роженицы из Бийска направляются в Барнаул, в краевой перинатальный центр «Дар», где и рождаются дети. И родители регистрируют детей, еще находясь в краевой столице.

Зато известны самые необычные имена, которые родители выбрали для своих детей. Среди мальчиков это Доброяр, Родислав, Терентий, среди девочек – Лагода, Стефанида и Услада.

Кстати, мальчиков в регионе в 2023 году родилось больше, чем девочек – 8596 против 8071.  

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Взято отсюда

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