Артезианский водозабор отремонтируют в барнаульском поселке Казённая Заимка

В барнаульском поселке Казённая Заимка отремонтируют артезианский водозабор на ул. Соколиная, 55. Работы оплатил федеральный бюджет в рамках нацпроекта «Экология». Их стоимость оценивается в 125,3 млн рублей.

Специалисты коммунальных служб установят 2 резервуара чистой воды по 500 кубометров каждый, смонтируют станцию доочистки питьевой воды, реконструируют 2 из 3 наличных скважин и пробурят еще одну новую. А также построят внутриплощадочные инженерные сети, установят насосы.

Обновить водозабор городские власти решили по просьбе жителей поселка. На объекте уже пробурили дополнительную скважину, подготовили фундамент под резервуар чистой воды, завершили монтаж стен резервуара, почти готовы стены и кровля станции водоочистки.

Также городские власти закупили специальное оборудование для комплексной станции водоподготовки питьевой воды, рассказали в администрации Барнаула.

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