реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Ассоциация блогеров и агентств призвали СМИ не называть Блиновскую блогером

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Они отметили, что “королева марафонов” занималась продажей собственных инфопродуктов

Ассоциация блогеров и агентств призвали СМИ не называть Блиновскую блогером

Елена Блиновская / Источник: соцсети

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) направила российским СМИ письма с просьбой не называть автора онлайн-марафонов Елену Блиновскую блогером. Об этом сообщает “Ъ”.

Как объяснили представители организации, Блиновская занимается не блогерской деятельностью, а информационным бизнесом. “Королева марафонов” в основном продает собственные инфопродукты, а не создает уникальный контент с рекламными интеграциями.

Таким образом, обозначение Блиновской как блогера “бросает тень своим халатным отношением к законам на всю отрасль”.

Напомним, что 22 января суд поместил Блиновскую в СИЗО, где она останется до 26 апреля. Следователи подали ходатайство, поскольку инфобизнесмен неоднократно нарушала условия домашнего ареста.

горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

На Алтае простятся с опытным военным, погибшим в зоне СВО

24.01.2024

 Интересное

МТС запускает мобильное антиспам-приложение Защитник

24.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае предлагают легализовать гостевые дома

24.01.2024

 Интересное

В Новосибирске мигрант сбросил свою дочь с балкона пятого этажа

24.01.2024

 Интересное

В Алтайский край после черного неба и мороза придет тепло до -3 градусов

24.01.2024

 Интересное

Митя Фомин заявил, что его мама живет в ужасных условиях в Новосибирске

24.01.2024

 Интересное

10 алтайских школ полностью закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

24.01.2024

 Интересное

В Барнауле мужчина выпал из окна многоэтажки на Павловском тракте

24.01.2024

 Интересное

Московская пенсионерка сгорела из-за китайского одеяла с подогревом

24.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске