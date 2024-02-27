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Астролог Глоба назвала главного счастливчика марта

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Астролог Глоба назвала главного счастливчика марта

Гороскоп. Знаки зодиака. Астрология Фото: "Толк"

Представители одного занка зодиака получат шансы реализовать себя и открыть что-то новое. Астролог советует лишь правильно воспользоваться подарком звезд

В марте у Весов будет возможность решить сложные задачи и наладить контакты с с людьми. Такой прогноз дала российский астролог Тамара Глоба, сообщает Almaty.tv.

Для Весов первый месяц весны станет временем вдохновения. Астролог уверена, что представители этого знака захотят начинать новые дела и видеться в людьми. Они получат признательность коллег и руководства. При этом рядом с Весами будут их близкие.

Вторая половина марта может стать для этого знака периодом дальних поездок. В путешествии они смогут открыть для себя что-то новое.

В целом, в марте 2024-го можно будет получить широкое поле для реализации, обучения, получения новых навыков и пр. Всё это окупится и даст плоды.

Ранее астрологи предсказывали изменения в любовной сфере пяти знакам китайского гороскопа. Некоторые из них смогут укрепить связь с избранником или сделать шаг навстречу любви.

Взято отсюда

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