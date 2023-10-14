Астрология. Знаки зодиака Фото: Vwalakte, Freepik

Астролог посоветовала представителям двух знаков зодиака уйти от мнительности. Тогда, считает Глоба, их жизнь заиграет новыми красками

Российский астролог Тамара Глоба назвала два знака зодиака, у которых в 2024 году наступит полоса везения. Их ждет удачный период, сообщает Teleprogramma.pro.

По мнению Глобы, Тельцов и Водолеев коснется удача. Их жизнь заиграет новыми красками, если они будут стараться видеть хорошее вокруг. В личной жизни астролог прогнозирует им любовь и понимание, а на работе – успех.

Ранее астрологи предсказали трем знакам зодиака финансовую удачу в следующем году. Представителям этих знаков посоветовали сосредоточиться на сохранении и приумножении их заработка.

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город горняк

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