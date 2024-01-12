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Астролог Глоба предсказал тотальное везение четырем знакам зодиака

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Астролог Глоба предсказал тотальное везение четырем знакам зодиака

Гороскоп. Астрология. Знаки зодиака Фото: unsplash.com

Глоба считает, что некоторым знакам зодиака предстоит убедиться в том, что жизнь прекрасна. При этом их ждут победы и приятные события

В ближайшие дни представителей четырех знаков зодиака ждет тотальное везение, которое позволит им добиться успеха. В этом уверен российский астролог Павел Глоба, сообщает “Клопс”.

Близнецам астролог предсказал семейное благополучие и дни, которые представители этого знака проведут в кругу близких.

Весам посоветовали помнить, что только они задают свое настроение. Им важно позволить себе быть счастливыми и заострить внимание на позитивных моментах.

Стрельцы же, уверен Глоба, в очередной раз убедятся, что их жизнь полна хороших моментов. Астролог дал им совет: наслаждаться счастьем и позволить себе открыться миру.

Глоба предсказал Козерогам океан счастья и череду побед. Однако сейчас им стоит набраться сил. При этом астролог уверяет, что все сложится удачно, и представителям этого знака не стоит заострять внимание на мелочах.

Ранее астрологи предсказали для нескольких знаков зодиака сюрпризы на любовном фронте в феврале 2024 года.

Взято отсюда

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