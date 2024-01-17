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Глоба дала несколько советов для представителей зодиакального круга на этот год. 2024-й может стать удачным годом для тех, кто планирует поездки

Российский астролог Тамара Глоба предсказала, что некоторые знаки зодиака могут отправиться в путешествия и завести новые знакомства в 2024 году. Об этом сообщает “Клопс”.

Стрельцы во время дальних поездок могут построить отношения, которые приведут к браку. Им посоветовали беречь близких людей весной и не браться за крупные проекты в одиночку.

Козерогов с конца весны ждет масса новых поездок и знакомств, уверена Глоба. Также она сулит им пополнение в семье. Однако перестраивать все на новую волну не стоит, и лучше приумножать то, что уже есть.

Водолеям Глоба спрогнозировала популярность и успех в личной жизни в 2024 году, который может прийти в дороге. Летом они могут ждать пополнения в семье и возвращения старых партнеров.

Рыбам сулят удачное время для путешествий и публичных выступлений. При этом вторая половина апреля может принести им материальные проблемы, а в первой половине сентября им нужно быть аккуратнее в поездках.

Скорпионам год может предоставить хорошие возможности в работе. В конце марта – начале апреля у них могут возникнуть проблемы с друзьями и срывы некоторых планов, однако во второй половине осени наступит удачный период для смелых шагов.

Ранее астрологи предсказали благоприятную вторую половину января для четырех знаков зодиака. Согласно прогнозу, их ожидают неожиданные перемены.

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