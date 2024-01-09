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Глоба назвала счастливчиков, на чьей стороне будет удача в наступившем году. Представители трех знаков зодиака смогут добиться успеха благодаря собственным усилиям

Российский астролог Тамара Глоба сделала прогноз на 2024 год. Согласно предсказанию, три знака зодиака могут рассчитывать на финансовый успех, сообщает “Тольятти24”.

Близнецы смогут осуществить свои цели и завершить начатые дела, уверена Глоба. У них будет шанс обогатиться и найти свои вторую половинку.

Ракам астролог посоветовала готовиться к повышению или получению крупной премии. Они смогут насладиться богатством благодаря Фортуне.

Скорпионов Глоба назвала одними из самых удачливых людей. Они могут закончить важные дела в начале месяца, а после собирать плоды своего труда.

Ранее астролог Алина Лебедева рассказала, кого ждет удача в личной жизни в этом году. Эксперт по звездам уверена, что кому-то повезет в финансах, другим удастся достичь гармонии с самом собой, а некоторых ожидают успехи на любовном фронте.

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