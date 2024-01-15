Гороскоп. Астрология. Знаки зодиака Фото: ru.freepik.com

Астролог считает, что в январе некоторым людям стоит больше отдыхать, чтобы улучшить свое самочувствие. Излишние нагрузки могут привести к заболеваниям

Российский астролог Тамара Глоба посоветовала двум знакам зодиака обратить внимание на их здоровье. Она посоветовала Овнам и Тельцам меньше переутомляться в январе, сообщает News102.ru.

Эксперт предупредила Овнов о возможных неврозах и стрессах. Они могут привести представителей этого знака к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Здоровье Тельцов могут подорвать частые переутомления. Астролог посоветовала соблюдать режим и распределять время на работу и отдых.

Ранее астролог Павел Глоба предсказал тотальное везение представителям четырех знаков зодиака. Эксперт уверен, что оно позволит им добиться успеха.

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