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Астролог Глоба рассказала, кого в январе ждут неожиданные перемены

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Астролог Глоба рассказала, кого в январе ждут неожиданные перемены

Гороскоп. Астрология. Знаки зодиака Фото: unsplash.com

Астролог уверена, что изменения ждут представителей некоторых знаков зодиака не только в семейных отношениях, но и в финансовой сфере. Вместе с этим она предупредила об опасностях в первый месяц года

Начало нового 2024 года принесет некоторым знакам зодиака невероятные перемены. При этом российский астролог Тамара Глоба уверена, что изменения будут позитивными и приятными, сообщает “7дней.ru”.

Согласно прогнозу, Тельцы могут ожидать улучшения самочувствия в январе. В этот период им стоит проявить свои таланты, использовать возможности для заработка и быть осторожными с новыми знакомствами. Чтобы избежать проблем, Тельцам нужно быстро разрешать конфликты с близкими.

Львы, уверена астролог, тоже получат свою порцию удачи. Им предстоит не только успех в творческой сфере, но и возможность сменить работу. Также есть вероятность, что в семье Львов произойдет что-то неожиданное.

Стрельцам Глоба посоветовала быть открытым к новым знакомствам и помощи от родных. Астролог считает, что им не нужно бояться трудностей, ведь их ждет успех в конце пути и уникальные перспективы.

Ранее Глоба назвала главного счастливчика 2024 года. Эксперт уверена, что представителей одного знака зодиака ждут настоящее счастье и глобальные перемены.

Взято отсюда

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