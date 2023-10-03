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Астролог Глоба спрогнозировала, когда СВО сойдет на нет

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Тамара Глоба Фото: кадр видео YouTube-канала "Центр Тамары Глоба"

Вторая половина осени 2023 года станет довольно тяжелым периодом как для России, так и для всего мира, считает астролог. Но уже весной следующего года дела пойдут лучше

Популярный астролог Тамара Глоба поделилась новым прогнозом по поводу мировых событий, пишет портал Сиб.фм.

По словам эксперта, к весне 2024 года в мире наступит финал острой фазы и начало конкретных и резких переговоров, которые по итогу принесут разделение мирового пространства.

В связи с этим Глоба уверена, что спецоперация на Украине сойдет на нет уже в первой половине следующего года.

Между тем вторая половина осени 2023 года станет довольно тяжелым периодом, считает она. Например, будет назревать мировой кризис, образуется высокая концентрация военных, политических и экономических событий, также могут быть партизанские и диверсионные вылазки, активные военные действия, борьба за власть и стихийные бедствия.

Ранее астролог Светлана Драган предсказала результат выборов президента России в 2024 году.

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