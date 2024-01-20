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Астролог Мария Кучма назвала самые неблагоприятные даты 2024 года

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Астролог Мария Кучма назвала самые неблагоприятные даты 2024 года

Фото: ru.freepik.com

Астрологи утверждают, что влияние планет может серьезно повлиять на планы и действия в течение года. Ретроградный Меркурий и Венера являются особенно сложными периодами

Астролог Мария Кучма заявила, что планеты оказывают влияние практически на все важные события в жизни: свадьбу, смену работы, крупные покупки, создание бизнеса и тд. Об этом сообщает ku66.ru .

Специалист рекомендует избегать проведения важных мероприятий в периоды ретроградного Меркурия и Венеры, а также статики высших и социальных планет, таких как Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, и Юпитер. Также следует обращать внимание на коридоры затмений, чтобы не подвергать свои дела лишнему риску.

Кучма предостерегает от неблагоприятных дней и периодов в 2024 году, среди которых 25 марта — 27 апреля, 2–3 мая, 28 июня — 3 июля, 4 августа — 2 сентября, 18 сентября — 2 октября, 7–12 октября, 14–16 ноября, и 25 ноября — 16 декабря.

Она призвала не планировать важные мероприятия в указанные даты.

Взято отсюда.

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