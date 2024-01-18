Дракон. Китай. Восток. Символ года Фото: Unsplash.com

Кому-то в год Дракона предстоит преодолеть трудности благодаря своему характеру, считает астролог. Для других этот год может стать удачным в карьере

В 2024-м году, согласно китайскому гороскопу, приходит год Дракона. Этот год считается особенно удачным и влиятельным, особенно для тех, кто родился в годы Дракона, Крысы и Обезьяны, считает экстрасенс и астролог Инбаал Хонигман. Об этом сообщает Rsute.ru.

Под знаком Дракона родились люди в 1964, 1976, 1988 и 2000 годах. Им этот год сулит удачу, силу, здоровье и власть. Астролог уверен, что для них будет возможность проявить свои лидерские качества и добиться изменений в карьере.

Люди, рожденные в год Крысы, то есть в 1960, 1972, 1984 и 1996 годах смогут добиться своих целей благодаря собственному трудолюбию. Мягкий характер и удача этих людей, как утверждает Хонигман, поможет им встретить важных людей, которые помогут им в карьере.

Те, кто родились в год Обезьяны, который был в 1968, 1980, 1992 и 2004 годах могут воспользоваться энергией года Дракона в полной мере. По словам эксперта, им откроются новые возможности благодаря их привлекательности и нахальности. При этом у них будет шанс превратить свои хобби в карьеру.

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