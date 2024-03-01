Гороскоп. Знаки зодиака. Астрология Фото: "Толк"

Неожиданные препятствия в марте могут выбить из колеи представителей некоторых знаков зодиака. Однако им не стоит расстраиваться, так как временные трудности возможно преодолеть

В марте некоторым знакам зодиака предстоит ожидать череду испытаний. Астролог Влад Росс выделил представителей зодиакального круга, которым может предстоять черная полоса в первый месяц весны, сообщает Rsute.ru.

Для Близнецов март будет периодом, на который могут выпасть трудности в личных отношениях из-за ревности партнера. Росс отметил, что позитивный настрой поможет преодолеть эти трудности.

Девам астролог предсказал разнообразные вызовы. Для них важно не допускать манипуляций и не углубляться в себя. Также им стоит избегать крупных расходов, так как финансовая обстановка может быть напряженной.

Стрельцам март может принести чувство тупика, может возникнуть риск впадения в депрессию. Росс уверен, что представителям этого знака не стоит терять оптимизма. В личной жизни возможны неожиданные препятствия, а в финансах – лишние расходы.

Ранее сообщалось, что некоторым знакам зодиака может повезти в финансовых делах в марте. Астрологи назвали знаки зодиака, для которых финансовое благополучие будет наиболее благосклонным в первый месяц весны.

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