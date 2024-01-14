Свадьба Фото: pixabay.com

В наступившем году, если верить астрологии, есть несколько периодов, которые будут не самыми лучшими для замужества. Например, почти весь апрель

Астролог Мария Кучма определила периоды 2024 года, которые будут наиболее неблагоприятными для свадеб. Об этом пишет TagilCity.ru.

Первый такой период наступает с 25 марта и продлится до 8 апреля, второй ожидается с 18 сентября по 2 октября. В эти две недели помимо заключения брака, рекомендуется не вступать в конфликты, не принимать важные решения, не переезжать и не менять место работы.

Кроме того, до 27 апреля на небе будет господствовать ретроградный Меркурий, отмечает Кучма. Всего за год ожидается три таких периода: второй будет с 4 по 30 августа, а третий — с 25 ноября по 16 декабря. В эти дни тоже не стоит заключать брак, проводить важные переговоры, подписывать бумаги, делать большие покупки и устраиваться на новую работу.

1 и 2 сентября, по словам астролога, будет статический период Урана. В это время очень часто рушатся все планы.

“Мы можем игнорировать здравый смысл, общественный нормы. Очень часты поломки электроники”, — рассказала Мария Кучма.

Она советует в эти дни вести спокойный образ жизни, составлять списки дел, но быть готовыми к тому, что планы могут сорваться.

Ранее таролог Ирина Березовская рассказала, какие дни будут наиболее благоприятными для бракосочетания.

Взято отсюда