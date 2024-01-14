Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Астролог назвала неудачные даты для свадьбы в 2024 году

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Астролог назвала неудачные даты для свадьбы в 2024 году

Свадьба Фото: pixabay.com

В наступившем году, если верить астрологии, есть несколько периодов, которые будут не самыми лучшими для замужества. Например, почти весь апрель

Астролог Мария Кучма определила периоды 2024 года, которые будут наиболее неблагоприятными для свадеб. Об этом пишет TagilCity.ru.

Первый такой период наступает с 25 марта и продлится до 8 апреля, второй ожидается с 18 сентября по 2 октября. В эти две недели помимо заключения брака, рекомендуется не вступать в конфликты, не принимать важные решения, не переезжать и не менять место работы.

Кроме того, до 27 апреля на небе будет господствовать ретроградный Меркурий, отмечает Кучма. Всего за год ожидается три таких периода: второй будет с 4 по 30 августа, а третий — с 25 ноября по 16 декабря. В эти дни тоже не стоит заключать брак, проводить важные переговоры, подписывать бумаги, делать большие покупки и устраиваться на новую работу.

1 и 2 сентября, по словам астролога, будет статический период Урана. В это время очень часто рушатся все планы.

“Мы можем игнорировать здравый смысл, общественный нормы. Очень часты поломки электроники”, — рассказала Мария Кучма.

Она советует в эти дни вести спокойный образ жизни, составлять списки дел, но быть готовыми к тому, что планы могут сорваться.

Ранее таролог Ирина Березовская рассказала, какие дни будут наиболее благоприятными для бракосочетания.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

Врач рассказал о последствиях несоблюдения гигиены после туалета

15.01.2024

 Здоровье

Где барнаульцы смогут бесплатно проверить свое здоровье

15.01.2024

 Здоровье

В Барнауле на площади Сахарова демонтируют снежный городок и елку

15.01.2024

 Новости Алтай

Какие трассы в Алтайском крае снова перекрыли: полный список

15.01.2024

 Новости Алтай

Поклонники Бузовой заполонили «Галактику». На фан-встрече певицы в Барнауле образовалась давка

15.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле разбили «нос» белорусскому трамваю: в «Горэлектротрансе» заявили, что повреждения несерьезные

15.01.2024

 Новости Алтай

«Все в дыму». На трассе Барнаул — Бийск массовое ДТП: есть пострадавшие

15.01.2024

 Новости Алтай

Из Белгорода после обстрелов вывезли две тысячи детей: новости СВО за 14 января

15.01.2024

 Новости Алтай

В Wildberries рассказали, как будут выплачивать компенсацию продавцам товаров

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix