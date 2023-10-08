08.10.2023

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Астролог назвала знак зодиака, которого в октябре ждет большое путешествие

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Гороскоп. Астрология. Знаки зодиака Фото: freepik.com

Однако поездка не только станет источником удовольствия, но и сможет вдохновить на новые свершения и позитивные перемены в жизни

Астролог Тамара Глоба заявила, что людей, родившихся под знаком зодиака Овна, в октябре ждет долгожданное путешествие, сообщает “Клопс”. Этот вояж вдохновит представителей знак зодиака на новые свершения.

По словам специалиста, для Овнов настало время браться за самые неожиданные идеи. Во время поездки они почувствуют невероятный прилив энергии, который позволит им буквально свернуть горы. Овнам предстоит развивать интересные проекты — в будущем они могут принести успех.

Начальство высоко оценит старания Овнов. В личной жизни у представителей знака также все будет хорошо.

Ранее астролог рассказала, для какого знака зодиака октябрь станет переломным месяцем.

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