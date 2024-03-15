Астрология. Прогноз. Фото: pixabay.com

Некоторые знаки зодиака смогут заработать деньги благодаря собственным способностям. При этом им стоит остерегаться лишних трат

Вселенная одарит представителей четырех знаков зодиака деньгами во второй половине марта. Такой прогноз дала Тамара Глоба Весам, Скорпионам, Львам и Козерогам, сообщает “Клопс”.

Для Весов наступит период финансовой удачи. При этом астролог советует им не раскидываться деньгами, а помнить о бережливости.

Скорпионы смогут сделать источником дополнительного заработка своим талантам. Однако для того, чтобы не допустить лишних трат, им следует контролировать свои расходы.

Глоба предсказывает, что у Львов будет возможность улучшить свое материальное положение. Они смогут побаловать себя шопингом или приятным отдыхом.

Козерогам успех принесет сотрудничество с долгосрочными партнерами. Во второй половине их ждут приятные моменты в кругу их друзей, уверена Глоба.

Ранее астрологи выделили три знака зодиака, представители которых получат новые возможности и вознаграждения в середине марта.

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