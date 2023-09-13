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Астролог назвала знаки зодиака, которых вскоре ждет поворотный момент

ГОРНЯК2201 mins

Гороскоп. Астрология. Знаки зодиака Фото: freepik.com

Астролог уверяет, что представителям трех знаков зодиака не стоит боятся изменений. По ее словам, изменения обернутся успехом

Российский астролог Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которых скоро может ждать поворотный момент. Об этом сообщает Klops.ru.

Финансовый успех Раков может сопровождаться срывами планов из-за друзей. Глоба утверждает, что не стоит волноваться на этот счет, ведь откроются другие возможности.

Девам астролог прогнозирует успешный поворот в новом направлении.

По мнению Глобы, Весы столкнутся с незапланированными финансовыми расходами из-за новых идей. Но все, что они запланировали, сложится удачно.

Ранее астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого будет сопровождать везение до 2026 года. По ее словам, представители этого знака станут теми, кто сможет обрести беспредельное счастье.

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