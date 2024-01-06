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Астролог назвала знаки зодиака, которым повезет в любви в 2024 году

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Астролог назвала знаки зодиака, которым повезет в любви в 2024 году

Гороскоп Фото: pixabay.com

Эксперт по звездам заверяет, что 2024 год будет богат на события: кому-то повезет в финансах, другим удастся достичь гармонии с самом собой, а пять знаков зодиака ожидают успехи на любовном фронте

Тельцам стоит пересмотреть свой подход к любовным отношениям и перестать поддаваться обидам и привычке все драматизировать, заявила астролог Алина Лебедева, сообщает “Пятый канал”.

“Самое удачное время в любви наступит к началу лета, а до того есть время для того, чтобы разобраться с собственными желаниями. Если следовать своему сердцу, то новый поток энергии и влечение к партнеру не заставят себя долго ждать”, – отметила она.

Холостым представителям этого знака эксперт посоветовала быть внимательными, поскольку есть вероятность резкого разворота романтических событий, также шанс получить признание от уже знакомого человека.

Одинокие Львы в 2024 году, как подчеркивает специалист, смогут найти то, что давно искали. Эти 12 месяцев станут для них временем романтических начинаний. Их ожидает знакомство с человеком, который может стать настоящим спутником жизни.

Удача на стороне и тех Львов, которые уже состоят в отношениях. Они смогут укрепить эмоциональную связь и достичь самого высокого уровня взаимопонимания.

Девы окажутся в центре всеобщего внимания и позже будут с удовольствием об этом вспоминать. В этом году рожденные под этим знаком прислушаться к собственным эмоциям и понять себя. Благодаря этому наступит ощущение эмоциональной стабильности.

Однако есть вероятность, что представители этого знака могут получить “звоночки” из прошлого. Астролог советует хорошо подумать, прежде чем снова пускать их в свою жизнь.

“Главное – быть открытым к бесчисленным романтическим возможностям и позволить себе удивиться разворачивающимся любовным историям в 2024 году”, – подчеркивает Алина Лебедева.

Весам 2024 год предложит множество вариантов развития их личной жизни. Некоторых этого может испугать, поэтому эксперт рекомендует полагаться на собственную интуицию и внутренний голос. Именно так она смогут найти свою любовь.

Людям этого знака, у которых есть любимый человек, также следует прислушаться к этому совету, ведь это окажется ключом к гармонии и взаимопониманию внутри пары.

Рыбы в наступившем году могут почувствовать, что уже достигли определенного этапа развития и нужно переходить на новый уровень. Им астролог предлагает освободиться от рутины и отдаться духу приключений.

При этом нынешние отношения Рыб могут распасться, если они уйдут в самоанализ. Чтобы сохранить пару, представителям этого знаку придется искать баланс между “брать и давать”.

Ранее стало известно, какому огненному знаку зодиака Глоба предрекла феноменальную удачу в 2024 году.

Взято отсюда

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