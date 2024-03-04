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Астролог перечислила самые ревнивые знаки зодиака среди женщин

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Астролог перечислила самые ревнивые знаки зодиака среди женщин

Фото: pixabay.com

Астролог считает, что некоторые представительницы знаков зодиака ревнуют из-за желания все контролировать. Другие же могут испытывать это чувство из-за излишней эмоциональности

Астролог Олеся Такаутдинова назвала Дев, Овнов, Рыб и Скорпионов самыми ревнивыми знаками зодиака среди женщин. Эксперт рассказала, как именно проявляется ревность представительниц этих знаков, передает ” Вечерняя Москва “.

По словам Такаутдиновой, женщины- Овны устраивают грандиозный скандал в порыве ревности, однако быстро отходят и успокаиваются. Девы же стремятся контролировать партнера – у них все должно быть по правилам и на своих местах.

Женщины- Скорпионы зачастую самостоятельно и неосознанно могут спровоцировать у партнера чувство ревности. После этого они могут устроить скандал по этому поводу. Рыбы же начинают ревновать и тревожиться тогда, когда не получают глубокой близости от партнера. По словам астролога, их воображение может рисовать картины измен даже без очевидных на то причин.

Ранее астролог Влад Росс выделил представителей зодиакального круга, которым может предстоять черная полоса в первый месяц весны. По словам эксперта, март может стать временем испытаний.

Взято отсюда.

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