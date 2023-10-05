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Астролог предсказала удачный октябрь трем знакам зодиака
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Астролог предсказала удачный октябрь трем знакам зодиака

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Астрология. Знаки зодиака Фото: Freepik

Астролог уверена, что представителей трех знаков зодиака будет преследовать удача в области карьеры. Она рассказала, кого ждут новые возможности в бизнесе

Ведический астролог Руслана Краснова сделала прогноз на октябрь для представителей трех знаков зодиака. Так, месяц может стать удачным для Стрельцов, Козерогов и Рыб, сообщает SportKP.ru.

Стрельцы в первой половине октября смогут получить новые возможности в бизнесе. По словам астролога, особенно успешными станут те, кто занимается торговлей и коммерцией.

Козерогам астролог предсказала прорыв в карьере. Также она уверена, что представители этого знака могут ожидать поощрения от руководства и повышения.

Рыбам удача будет сопутствовать на протяжении всего месяца, считает Краснова. Они смогут расширить круг партнеров и клиентов.

Ранее астрологи дали прогноз на неделю нескольким знакам зодиака. Так, звезды обещают им удачу и положительные эмоции на период со 2 по 8 октября.

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