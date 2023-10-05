Астролог предсказала удачный октябрь трем знакам зодиака
Астрология. Знаки зодиака Фото: Freepik
Астролог уверена, что представителей трех знаков зодиака будет преследовать удача в области карьеры. Она рассказала, кого ждут новые возможности в бизнесе
Ведический астролог Руслана Краснова сделала прогноз на октябрь для представителей трех знаков зодиака. Так, месяц может стать удачным для Стрельцов, Козерогов и Рыб, сообщает SportKP.ru.
Стрельцы в первой половине октября смогут получить новые возможности в бизнесе. По словам астролога, особенно успешными станут те, кто занимается торговлей и коммерцией.
Козерогам астролог предсказала прорыв в карьере. Также она уверена, что представители этого знака могут ожидать поощрения от руководства и повышения.
Рыбам удача будет сопутствовать на протяжении всего месяца, считает Краснова. Они смогут расширить круг партнеров и клиентов.
Ранее астрологи дали прогноз на неделю нескольким знакам зодиака. Так, звезды обещают им удачу и положительные эмоции на период со 2 по 8 октября.