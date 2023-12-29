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Астролог рассказал, какой знак зодиака начнет новый год с “обнуления” в карьере

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Астролог рассказал, какой знак зодиака начнет новый год с "обнуления" в карьере

Фото: ru.freepik.com

Астролог посоветовал представителям одного знака зодиака верить в себя и обращать внимание на знаки судьбы. Тогда год станет для них удачным

Новый 2024 год может стать непредсказуемым, но вместе с тем успешным для Овнов . Астролог Матвей Белозеров уверен, что “огненный” знак переживет невероятные виражи судьбы, сообщает 7info .

По мнению астролога, Овны начнут новый год с “обнуления” одних успехов и начала других. Однако эти стремительные изменения принесут положительный настрой, и начало 2024 года будет прекрасным.

В середине года Овнов могут ждать сложные поездки, а его конец может оказаться очень семейным. Белозеров предполагает, что Овны могут жениться или выйти замуж.

Ранее российский астролог Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым начало нового 2024 года принесет невероятные перемены. При этом она уверена, что изменения будут позитивными и приятными.

Взято отсюда.

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