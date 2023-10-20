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Астролог рассказала, какие домашние питомцы подойдут каждому знаку зодиака

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Домашние животные. Кошка. Собака Фото: Фото: pixabay.com

Астролог уверена, что питомцы должны быть “на одной волне” со своими хозяевами. Она рассказала, кому подойдут общительные животные, а кому – послушные или необычные

Астролог Ольга Сохолтуева рассказала, какие питомцы могут подойти каждому знаку зодиака. По ее словам, если темпераменты животных и представителей зодиакального круга будут схожи, владельцу и питомцу будет комфортно жить друг с другом. Об этом сообщает “Москва 24”.

Астролог уверена, что представителям огненной стихии подойдут собаки. Так, Овны оценят бойцовские породы, а Стрельцы – охотничьих псов, так как они быстрые и активные. Львам может быть комфортно с пушистыми и игривыми питомцами. Кроме собак им могут подойти сибирские породы кошек.

По словам Сохолтуевой, Близнецы, Водолеи и Весы могут полюбить общительным питомцев. В пример она привела попугаев или необычных животных вроде хорьков и мини-пигов.

Ракам, Рыбам и Скорпионам дали совет заводить животных в соответствии со своей водной стихией. Так, астролог назвала подходящими для них питомцами рыбок, черепах и улиток. Из кошек и собак водным знакам посоветовали послушные породы с приятной на ощупь шерстью. Астролог отметила, что любящим экстрим Скорпионом могут понравится тарантулы, пауки и змеи.

Козерогам могут отлично подойти сфинксы – оба не любят холод и частно греются друг о друга, считает Сохолтуева. Также эксперт отметила, что Девам, любящим приятные мелочи, понравятся крысы, хомячки и морские свинки, а Тельцы отлично поладят с мини-пигами.

Ранее нумеролог и психолог Виктория Крылова рассказала, в какие дни родились люди, которых можно назвать везунчиками по жизни. Такими днями оказались 7-е, 16-е и 25-е числа месяца.

Источник

горняк
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