Астролог рассказала, какие знаки зодиака больше склонны к хандре

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Время от времени у всех людей бывает упадок сил. При этом то, под каким знаком человек родился, может оказать влияние на причины и частоту такого состояния

Больше всех других знаков зодиака именно Козероги, Скорпионы, Рыбы и Весы зачастую склонны к хандре. Астролог Наталья Шевченко рассказала, почему они впадают в такое состояние, передает ” Москва 24 “.

Козероги часто впадают в уныние из-за самокритики и высоких стандартов. Они стараются делать все на отлично, а если получается не так хорошо, внутренний критик не дает двигаться им вперед. Шевченко напомнила Козерогам, что есть дела, которые просто нужно закончить, и не обязательно на “пять”.

Скорпионы играют с негативными эмоциями и надеются, что худшее измениться к лучшему. Однако астролог предупредила, что есть шанс провалиться в депрессию, не почувствовать дна в своих страданиях. Скорпионам важно контролировать уровень переживаний и вовремя возрождаться.

Зачастую Рыбы – прирожденные эмпаты, и из-за этого путают свои чувства и чужие. Концентрация на негативных эмоциях может привести к унынию, поэтому им посоветовали четко разделять свои и чужие ощущения.

По словам Шевченко, Весы мечтают об идеале, но разочаровываются из-за его недостижимости. При этом они часто стараются угодим каждому, сомневаются в своих решениях. Астролог обратила внимание Весов на то, что стоит стремиться не к удовлетворению потребностей других, а к гармонии с собой. К этому стоит идти маленькими шагами и чувствовать свой внутренний отклик.

Ранее астрологи рассказали , что представителей разных знаков зодиака могут ждать испытания в определенные периоды жизни. Они назвали годы, которые могут стать судьбоносными для людей.

Взято отсюда.

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