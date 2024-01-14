Планета Земля Фото: unsplash.com

Астролог назвала точный год катастрофы, но потом уточнила, что дата не окончательна на 100% и требует дополнительной проверки

Астролог Татьяна Борщ заявила, что в 2060 году произойдет конец света. Речь об этом зашла в программе “Прямой эфир” на телеканале “Россия 1”.

Прогноз шокировал телеведущих Антона Демидова и Александра Яковлева и гостей студии. Ведущие уточнили у астролога, уверена ли она в своих прогнозах, на что она ответила утвердительно. Однако призналась, что дату нельзя считать окончательной и она требует дополнительной проверки.

Прорицательница из Индии Арчена, которая также был в студии, не согласилась с таким прогнозом.

Ранее барнаульский нумеролог рассказал, каким будет 2024 год.

Взято отсюда