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Астролог Татьяна Борщ предсказала конец света в 2060 году

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Астролог Татьяна Борщ предсказала конец света в 2060 году

Фото: unsplash.com

Астролог назвала точный год катастрофы, но потом уточнила, что дата не окончательна на 100% и требует дополнительной проверки

Астролог Татьяна Борщ заявила, что в 2060 году произойдет конец света. Речь об этом зашла в программе ” Прямой эфир ” на телеканале “Россия 1”.

Прогноз шокировал телеведущих Антона Демидова и Александра Яковлева и гостей студии. Ведущие уточнили у астролога, уверена ли она в своих прогнозах, на что она ответила утвердительно. Однако призналась, что дату нельзя считать окончательной и она требует дополнительной проверки.

Прорицательница из Индии Арчена, которая также был в студии, не согласилась с таким прогнозом.

Ранее барнаульский нумеролог рассказал, каким будет 2024 год .

Взято отсюда.

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