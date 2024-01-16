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Астролог Татьяна Борщ сделала пугающий прогноз о конце света

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Астролог Татьяна Борщ сделала пугающий прогноз о конце света

Фото: pixabay.com

Астролог отметила, что названная ей дата не является окончательной. Для более точного прогноза необходимо провести проверки

Российская провидица Татьяна Борщ назвала дату конца света на Земле. По ее мнению, он может произойти меньше, чем через 40 лет, – в 2060 году, сообщает 7info.ru .

Такой прогноз астролог озвучила в программе “Прямой эфир” на канале Россия 1. Пророчество встревожило присутствующих в студии зрителей. При этом провидица уточнила, что нужно провести дополнительные проверки для более точной даты.

Татьяна Борщ уже неоднократно озвучивала тревожные предсказания. Так, ранее она заявляла о новой опасности в виде искусственного вируса, который якобы уже разрабатывают в лаборатории.

Взято отсюда.

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