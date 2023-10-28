Астрология. Знаки зодиака Фото: Freepik

Володина уверена, что представителей одного из знаков зодиака ждут премии и удача в ноябре. Они смогут почувствовать себя “в своей тарелке”

Российский астролог Василиса Володина спрогнозировала удачный ноябрь для Скорпионов. По ее словам, на них свалятся деньги, любовь и поддержка, сообщает Teleprogramma.pro.

“Весь ноябрь вы будете прокладывать тропы там, куда не ступали до вас”, – уверена астролог.

Она подчеркнула, что Скорпионов также ждут премии, а сами представители этого знака будут чувствовать себя “в своей тарелке”.

Ранее астрологи рассказали, для кого из знаков зодиака следующий год может оказаться сложным в плане отношений. При этом удача сможет настигнуть их в карьере.

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