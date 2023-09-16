Астролог Володина назвала знак зодиака, который осенью встретит свою любовь

Астрология. Знаки зодиака Фото: Vwalakte, Freepik

У одного из знаков зодиака в этом сезоне произойдут глобальные изменения в личной жизни, однако астролог советует не спешить вступать в серьезные отношения

Известный астролог Василиса Володина рассказала, что у одного из знаков зодиака высок шанс встретить свою любовь этой осенью, сообщает Progorod.

Речь идет о Козерогах. По словам астролога, в последнее время личная жизнь представителей этого знака не складывалась, однако в скором времени ситуация в корне изменится.

По ее словам, осенью Козерогов ждут новые знакомства, которые принесут незабываемые впечатления. При этом любовь накроет их в самый неожиданный момент.

Однако Володина советует не спешить вступать в серьезные отношения, а сначала узнать человека поближе.