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Россиянам посоветовали с умом отнестись к сделкам с недвижимостью в будущем году и прислушаться к советам астрологов

Астролог и бизнес-тренер Евгения Шустина рассказала, что рынок недвижимости начнет восстанавливаться с 20 ноября 2024 года, сообщает “Лента”.

По ее словам, процесс восстановления начнется только после полного перехода Плутона в Водолей. Однако с конца января до начала сентября 2024 года также будет много возможностей купить недвижимость.

Руководитель эзотерического центра “Обитель Бабалон” астролог Даниэль Первов рекомендовал проявить осмотрительность и не поддаваться импульсивным решениям в середине года. В этот период неожиданные потрясения возможны на фоне перемещения Сатурна.

Он также указал, что конец 2024 года будет благоприятным для долгосрочных инвестиций, особенно в тот период, когда Марс будет в Тельце. С другой стороны, астролог посоветовал покупателям внимательно относиться к деталям контрактов из-за обратного движения Меркурия.

Взято отсюда