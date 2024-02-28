Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые встретят свою любовь в марте

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Для некоторых встреча со второй половинкой может произойти в любой момент. Эксперт посоветовала быть к этому готовыми и прислушиваться к сердцу

В первый месяц весны четыре знака зодиака смогут встретить любимого человека. По словам эзотерика Аделины Паниной, любовь придет в жизни Скорпионов, Водолеев, Рыб и Весов, передает ” Вечерняя Москва “.

Скорпионам начало романтического периода пророчат уже с 10-го марта. По словам Паниной, они почувствуют грядущие перемены. Встреча со второй половинкой может пройти спонтанно: в кафе или в магазине. Чтобы не спугнуть любовь, Скорпионам посоветовали носить с собой небольшую фигурку сердца или красную ленточку.

Водолеи могут начинать готовиться к приятным переменам с середины месяца. Они будут неспешными, и в это время представителям этого знака порекомендовали слушать сердце. Им предстоит довериться своему потенциальному кандидату и изучить его.

Рыб назвали настоящими счастливчиками – у них высоки шансы встретить свою вторую половинку после 12-го февраля. Это может произойти в командировке, путешествии или новом месте развлечения. Панина уверена, что влюбятся в свою вторую половинку Рыбы с первого взгляда. Также она посоветовала надевать им яркие вещи, чтобы лучше запомниться.

Для Весов март может стать хорошим месяцем для начала новых отношений. Панина предупредила, что встреча со второй половинкой может произойти в любой момент, и им нужно быть всегда готовыми к этому. При этом кандидатов на сердце Весов может быть несколько, и им предстоит довериться чувствам, чтобы сделать правильный выбор.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала представителям одного знака зодиака удачный март. У них будет возможность решить сложные задачи и наладить контакты с с людьми.

Взято отсюда.

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