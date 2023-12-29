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Астрологи назвали идеальный период в 2024 году для рынка недвижимости

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Астрологи назвали идеальный период в 2024 году для рынка недвижимости

Астрологические позиции планет предсказывают значительные изменения в различных секторах экономики, в том числе и в сфере недвижимости

Сайт «РИА Недвижимость» поговорил с астрологом и бизнес-тренером Евгенией Шустиной и узнал, к чему готовиться в следующем году на глобальном уровне.

Астролог рассказала, что первый ожидаемый процесс – это экономический кризис. Его старт всегда приходится на начало затмений по оси Телец-Скорпион. В этот раз кризис начал проявляться в ноябре 2021 года и достиг максимума в октябре 2023-го. А дальше мы будем наблюдать его последствия, указала Шустина.

Второй процесс – это транзит Плутона, который отвечает за глобальные трансформации, в том числе в банковской сфере. Он дал старт ипотечному кризису 2007-2008 годов, сейчас мы видим похожую картину, отмечает астролог. Что касается рынка недвижимости, то пик кризиса здесь придется на январь, а в феврале уже будут разрабатываться новые механизмы работы в этой сфере.

– В целом с конца января по начало сентября будет много хороших возможностей, но восстанавливаться рынок начнет только после окончательного перехода Плутона в Водолей, то есть с 20 ноября 2024 года, – говорит Шустина.

Руководитель эзотерического центра «Обитель Бабалон», астролог Даниэль Первов в свою очередь отмечает, что конец года будет благоприятным для долгосрочных инвестиций, особенно когда Марс будет в Тельце, ведь это обещает стабильность и уверенный рост. Но с учетом обратного движения Меркурия следует быть внимательнее к деталям контрактов, – обращает внимание астролог.

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Взято отсюда

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