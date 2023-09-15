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Астрологи назвали женские знаки зодиака, которые предпочтут мужчину младше себя

ГОРНЯК2201 mins

Гороскоп. Астрология. Знаки зодиака Фото: freepik.com

Астрологи считают, что звезды могут влиять на выбор представительниц этих знаков зодиака. При этом на предпочтения значительно влияет характер самих женщин

Астрологи считают, что особенности каждого из знаков зодиака могут влиять на характер их представителей. Так, по их мнению, женщины-Близнецы, Тельцы и Козероги под влиянием знака могут предпочитать в партнеры мужчину младше себя. Об этом сообщает Pensnews.ru.

По мнению астрологов, молодых мужчин чаще предпочитают женщины-Близнецы. Они объясняют это характером и жизненным уставам представителей этого знака. Близнецы видят в молодых партнерах легких на подъем интеллектуалов.

Тельцы могут найти гармонию с человеком любого возраста. Астрологи уверяют, что они будут мотивировать своего мужчину на свершения, а также создавать комфорт вокруг них.

Женщины-Козероги амбициозны, поэтому возраст мужчины для них не имеет значения. Астрологи утверждают, что опыт представительниц этого знака зодиака поможет молодым людям, и для обоих партнеров эти отношения станут отличным вариантом.

Ранее астролог Людмила Митрохина рассказала, какие знаки зодиака смогут стать счастливыми в ближайшее время. Эксперт уверяет, что усилия этих знаков вознаградятся.

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