04.10.2023

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Астрологи назвали пять пар знаков зодиака, которые не совместимы в отношениях

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Астрология. Знаки зодиака Фото: Freepik

Астрологи уверены, что на характер людей может оказывать их знак зодиака. Так, некоторые пары могут быть слишком разными, а некоторые – очень схожими, что может привести к конфликтам

Астрологи перечислили пять пар знаков зодиака, романтические отношения которых могут привести к расставанию. По словам экспертов, их ждут сложные испытания, сообщает “Стерлеград”.

Овны и Раки, считают астрологи, не сходятся подходами к романтическим отношениям. Когда Раки привыкли руководствоваться разумом, Овны позволяют брать над собой контроль чувствам.

Астрологи отмечают, что Тельцы и Львы сходи в своей лени. Быстрое расставание, вероятно, произойдет у представителей этих знаков из-за неохоты вкладывать усилия в отношения.

Близнецы и Девы зачастую известны своей динамичностью и непостоянством. Однако эта схожесть может привести к разрыву.

По словам астрологов, пара Льва и Козерога может быть очень конфликтной. Львов эксперты характеризуют как страстных людей, в то время когда Козероги – холодны и сдержанны.

Овны и Тельцы являются крайне разными, утверждают астрологи. Это может привести к полному непониманию и даже ненависти друг к другу.

Ранее астрологи дали прогноз на неделю нескольким знакам зодиака. Так, звезды обещают им удачу и положительные эмоции на период со 2 по 8 октября.

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