11.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Образование
В Барнауле проходит крупный медицинский форум по психиатрии
Здоровье
В Алтайском крае появился первый мобильный стоматологический комплекс
Здоровье
Краевая клиническая больница в Барнауле стала лидером рейтинга главных достижений региона
Здоровье
Дистанционные наблюдения в рамках государственного лесопатологического мониторинга в Республике Алтай
Здоровье
Где в Барнауле ввели масочный режим
Здоровье
Горбольница № 2 Рубцовска получит на ремонт 28 млн рублей

Коллекция категорий

Бизнес172 Новости
Здоровье406 Новости
Новости Алтай1616 Новости
Новости Горняк230 Новости
Образование208 Новости
Общество421 Новости
Объявления80 Новости
Политика356 Новости
Спорт249 Новости
Платим за интересные новости!

Астрологи назвали топ-3 самых богатых знаков зодиака

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Астрология, гороскоп. Знаки зодиака Фото: visualhunt.com

Астрологи выделяют упорство представителей этих знаков зодиака. По словам экспертов, они умеют преумножать свой заработок, но при этом готовы и на большие траты

Астрологи назвали три знака зодиака, которые, по мнению экспертов, всегда при деньгах. Они считают, что Козероги, Девы и Овны отличаются своим трудолюбием и умением зарабатывать, сообщает “МК-Спорт”.

Астрологи уверены, что Козероги всегда при достатке, потому что много работают. К тому же, они не привыкли к роскоши, и им достаточно простого комфорта. Однако на своих близких Козероги готовы потратить все накопления.

Девы трудолюбивы, однако не могут похвастаться большим состоянием, утверждают эксперты. При этом они умеют копить и откладывать, а материальные блага им не столь важны. Также представители этого знака могут часто инвестировать и преумножать богатства.

По словам экспертов, Овны могут сорваться и импульсивно потратить деньги, однако позже они найдут новые источники дохода. Эти люди постоянно генерируют идеи и к чему-то стремятся.

Ранее шаманка Кажетта Ахметжанова спрогнозировала трем знакам зодиака волну удачи до 2025 года. По ее словам, представители нескольких знаков смогут разбогатеть.

Источник

горняк новости
горняк22

Добавить комментарий

Похожие новости