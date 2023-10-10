Астрология, гороскоп. Знаки зодиака Фото: visualhunt.com

Астрологи выделяют упорство представителей этих знаков зодиака. По словам экспертов, они умеют преумножать свой заработок, но при этом готовы и на большие траты

Астрологи назвали три знака зодиака, которые, по мнению экспертов, всегда при деньгах. Они считают, что Козероги, Девы и Овны отличаются своим трудолюбием и умением зарабатывать, сообщает “МК-Спорт”.

Астрологи уверены, что Козероги всегда при достатке, потому что много работают. К тому же, они не привыкли к роскоши, и им достаточно простого комфорта. Однако на своих близких Козероги готовы потратить все накопления.

Девы трудолюбивы, однако не могут похвастаться большим состоянием, утверждают эксперты. При этом они умеют копить и откладывать, а материальные блага им не столь важны. Также представители этого знака могут часто инвестировать и преумножать богатства.

По словам экспертов, Овны могут сорваться и импульсивно потратить деньги, однако позже они найдут новые источники дохода. Эти люди постоянно генерируют идеи и к чему-то стремятся.

Ранее шаманка Кажетта Ахметжанова спрогнозировала трем знакам зодиака волну удачи до 2025 года. По ее словам, представители нескольких знаков смогут разбогатеть.

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